Neuralink Илона Маска испытает перевод человеческих мыслей в речь

Президент компании американского предпринимателя Илона Маска Neuralink Донджин Сео в ходе выступления в Корейском институте передовой науки и технологий (KAIST) в Сеуле сообщил, что в октябре компания испытает перевод человеческих мыслей в речь. Об этом пишет Reuters.

© Газета.Ru

Сео подчеркнул, что цель исследования — помочь людям, утратившим способность говорить, так как технология компании позволяет мозгу и голосу связываться без какой-либо клавиатуры между ними.

«Если вы представляете, что говорите что-то, мы сможем это уловить», — поделился он.

4 сентября Маск рассказывал, что в 2026 году его компания Neuralink может провести операцию, в результате которой полностью слепому человеку вернется зрение.

Neuralink расширяет набор добровольцев для испытаний нейроимплантов по всему миру

Маск ответил на публикацию в аккаунте Neuralink о том, что в Канаде были проведены две операции — первые за пределами Соединенных Штатов.

В июне сообщалось, что в Шанхае была успешно проведена первая в Китае операция по вживлению интерфейса «мозг-компьютер» (BCI) 36-летнему пациенту, лишившемуся всех конечностей 13 лет назад после удара током. Благодаря миниатюрному импланту мужчина теперь способен управлять компьютером силой мысли, что позволяет ему играть в шахматы и видеоигры.

