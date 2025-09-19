«Умный» бак для сельскохозяйственных дронов разработали в Университете Иннополис

Инженерная команда студентов Университета Иннополис представила прототип «умного» бака для сельскохозяйственных беспилотников. Устройство позволяет измерять уровень раствора для обработки полей и оптимизировать выполнение полетных заданий.

Разработка создана в рамках федерального проекта «Кадры для БАС», оператором которого выступает Университет 2035. Авторы отмечают, что система основана на поплавковом датчике, который отслеживает расход жидкости. Это дает возможность агродрону точнее рассчитывать объем раствора и вовремя возвращаться на дозаправку, повышая эффективность обработки.

По плану, решение станет частью подвесного оборудования коммерческих дронов и сможет интегрироваться в систему «умного сельского хозяйства». Такой подход позволит автоматизировать процесс опыления и снизить нагрузку на операторов.

Главным результатом работы студенческой команды стало создание действующего образца, а не только теоретической модели. Разработанный узел адаптирован под реальные требования и может применяться в существующих летательных аппаратах.