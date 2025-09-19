Часть мышей погибла на спутнике «Бион-М»

Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов оценил запуск биоспутника «Бион-М» № 2 с живыми мышами на борту. Об этом сообщает Telegram-канал института.

По словам Орлова, на борту биоспутника находилось 75 живых мышей — из них 10 животных погибли. Такой результат, как оценил Орлов, является удовлетворительным. При этом ученый добавил, что причина смерти у животных была разная.

«Потому что это мыши-самцы, агрессивные животные, со сложными внутригрупповыми конфликтами. Данные конечно не пропали, мы узнаем, на каких этапах и по какой причине они погибли», — заявил он.

В дальнейшем специалисты института установят точные причины смерти животных. Орлов также рассказал, что во время операции были и другие ситуации, которые «доставили некоторое беспокойство», но в целом запуск «Бион-М» прошел штатно.

«В целом, я думаю, мы можем поздравить наших ученых с блестящим результатом на данном этапе. Ждём от них результатов, которые будут появляться по мере работы. Мы, конечно, об этом будем информировать и Роскосмос, и Академию наук, и общественность», — добавил он.

Напомним, что «Бион-М» был запущен с космодрома Байконур на ракете «Союз-2. 1б». На борту спутника находились не только мыши, но и мухи-дрозофилы, лекарственные растения, семена и водоросли. При этом, аппарат поднялся на высокоширотную орбиту на высоте 370–380 км — на этом участке наблюдается большее воздействие космической радиации.