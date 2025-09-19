Новый снимок "паутины" Марса показал следы древних водоемов

Марсоход Curiosity прислал с Красной планеты снимок, который ученые уже называют ключом к пониманию древнего водного прошлого Марса. На фотографии, сделанной левой навигационной камерой ровера, видна поверхность, покрытая причудливым узором, похожим на паутину.

© Российская Газета

Снимок был сделан в районе подножия горы Шарп - 5,5-километрового гиганта, возвышающегося в центре кратера Гейла. Здесь Curiosity уже много лет исследует слои коренной породы, пытаясь восстановить историю исчезнувших водоемов. На новом изображении отчетливо видны хребты, образующие почти правильные прямоугольники, словно гигантский "коробчатый" орнамент на марсианской поверхности.

Ученые считают, что эти структуры сформировались миллионы лет назад, когда минеральные растворы проникали в трещины породы. Более твердые участки со временем устояли перед эрозией, а мягкие слои были снесены ветром, оставив после себя сеть хребтов.

Подобные узоры ранее фиксировались орбитальными аппаратами, но теперь они впервые детально изучаются с поверхности. Находка дает дополнительные доказательства того, что Марс когда-то был гораздо более влажной планетой, а сегодняшние ветра лишь окончательно "отшлифовали" древний рельеф.