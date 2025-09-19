Таинственные подводные сооружения обнаружили рядом с "гробницей Клеопатры"

На побережье Александрии археологи сделали находку, способную приблизить разгадку одной из величайших тайн истории - места погребения Клеопатры. Международная экспедиция под руководством доктора Кэтлин Мартинес из Национального университета Педро Энрикеса Уренья обнаружила руины древнего порта, напрямую связанного с храмом Тапосирис Магна.

© Ministry of Tourism and Antiquities

Сначала исследователи провели геофизическую съемку, которая позволила восстановить план подводного объекта. Выяснилось, что две тысячи лет назад здесь стоял хорошо укрепленный морской порт, построенный с учетом природного рельефа. Под водой археологи нашли десятки каменных и металлических якорей и большое количество амфор, датируемых эпохой Птолемеев.

Когда-то порт был на суше - береговая линия находилась примерно на четыре километра ближе, чем сегодня. Вероятно, при Птолемеях он служил важным торговым узлом, связывавшим храмовый комплекс с внешним миром. Самое захватывающее открытие - обнаруженный туннель, ведущий от порта прямо к храму Тапосирис Магна.

С 2002 года команда Мартинес исследует этот храм в надежде найти гробницу последней египетской царицы. За это время удалось обнаружить 27 гробниц и десять мумий, две из которых покрыты золотом - возможные члены царской семьи. Теперь находка подводного порта и туннеля усиливает версию о том, что именно здесь может скрываться усыпальница Клеопатры.