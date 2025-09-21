Россиян предупредили о возможном наличии вирусов и бактерий в водопроводной воде

Роспотребнадзор сообщил, что при оценке качества водопроводной воды анализируется 130 различных примесей, из которых только 68 находятся в пределах допустимых норм. Эксперты ведомства призвали граждан не употреблять воду без предварительной очистки, так как это может представлять серьезный риск для здоровья.

Основные угрозы в водопроводной воде

Патогенные микроорганизмы:

Вирусы: гепатит А, энтеровирусы, ротавирусы и аденовирусы. Эти инфекции могут поражать печень, пищеварительную систему, легкие и даже головной мозг.

Бактерии: сальмонелла, возбудители дизентерии, холеры, легионеллы и синегнойная палочка. Они способны вызывать тяжелые кишечные инфекции, пневмонию и гнойные воспаления органов.

Химические загрязнители:

Хлор: используется для обеззараживания, но его побочные продукты могут негативно влиять на иммунную систему и сердечно-сосудистую деятельность.

Соли металлов: повышенное содержание железа может привести к нарушениям работы печени и сердца, а избыток кальция и магния повышает риск мочекаменной болезни и проблем с сосудами.

Другие опасные вещества: алюминий, марганец, фтор и мышьяк, которые при превышении допустимых концентраций вызывают неврологические нарушения, проблемы с почками и печенью, а также увеличивают риск онкологических заболеваний.

Почему вода загрязняется?

Сложная разветвленная система водопроводных труб со временем изнашивается, что приводит к попаданию в воду различных вредных веществ. Даже после тщательной очистки на станциях вода может загрязняться повторно при транспортировке к потребителям.

Как защитить себя?

Использовать бытовые фильтры для воды, например, системы обратного осмоса или угольные фильтры, которые эффективно удаляют вредные примеси. Кипятить воду перед употреблением, особенно для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Регулярно проверять качество воды с помощью лабораторных анализов или использовать интерактивную карту контроля качества питьевой воды, созданную Роспотребнадзором.

Важно: Несмотря на соблюдение нормативов, вода из-под крана может нести угрозу из-за изношенности труб и повторного загрязнения. Поэтому рекомендуется дополнительная очистка перед употреблением