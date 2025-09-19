На спутнике «Бион-М»№2 вернулись живыми 65 из 75 мышей

Директор ГНЦ Института медико-биологических проблем РАН академик Олег Орлов рассказал, как прошла посадка капсулы биоспутника "Бион-М" № 2 и что доставило беспокойство ученым.

По словам Орлова, посадка прошла штатно. И все же некоторые элементы доставили беспокойство ученым, говорится в комментарии академика в Telegram-канале ИМБП. Однако это, как отмечается, в общем-то, нормальная рабочая ситуация.

"Надо поблагодарить местную администрацию, которая подключилась к решению вопроса с тушением пожара (возгорание сухой травы. - Прим. "РГ") на месте посадки. Я хотел бы поблагодарить за высокую организацию работ и поисково-спасательные службы Росавиации и Министерство обороны", - подчеркнул ученый.

Говорить о научных результатах рано. Но все биообъекты доставлены на Землю и все они в хорошем состоянии. Это позволяет провести намеченные исследования. Часть послеполетных экспериментов проходит сразу "в поле". Понятно, что основные исследования будут продолжены в научных лабораториях.

"Всех интересуют, конечно, первые результаты по работе с мышами. Напомню, что у нас было 75 мышей, но это разные группы. Были мыши с измененным генетическим аппаратом, более чувствительные к повреждающим экстремальным факторам, в первую очередь к радиации. Это было сделано специально для того, чтобы выявить воздействие радиации даже в таких минимальных дозах, которые в обычной ситуации компенсируются другими системами организма.

Вторая группа мышей, получала фармакологические препараты. Как мы предполагаем, эти препараты должны способствовать большей устойчивости от радиации, и это тоже сделано специально. У медиков есть такой диагностический подход. Если мы не знаем точный диагноз, но предполагаем его, значит, мы даем лекарство от этого заболевания. Если оно окажется эффективным, значит, действительно мы правильно угадали с диагнозом. Если неэффективно, значит, поиск продолжается", - говорит Олег Игоревич.

Надо сказать, что мыши проживали на биоспутнике в так называемых БИОСах. Это блок исследования и обеспечения содержания. Он похож на миниатюрную гостиницу для грызунов. В одном БИОСе пять трехместных "апартаментов" с системами кормления, освещения, вентиляции и утилизации отходов. В этот раз ученые предусмотрели более просторные блоки, чем были когда-то на "Бионе-М" № 1.

У мышей были различия в системе кормления и поения.

"Мы сейчас наряду с традиционным кормлением, которое было в прошлом "Бионе", использовали сухой корм и специальным образом приготовленную воду. Тем самым мы хотим проверить эффективность такого подхода для его дальнейшего использования, - рассказал Орлов. - По результатам - из 75 мышей, десять мы не досчитались. При таком результате мы все удовлетворены, и в первую очередь ученые и организаторы полета. Причина гибели этих животных разная. Потому что это мыши-самцы, агрессивные животные, со сложными внутригрупповыми конфликтами. Данные, конечно, не пропали, мы узнаем, на каких этапах и по какой причине они погибли".

Как подчеркнул академик Орлов, в целом можно поздравить ученых с блестящим результатом на данном этапе. "Ждем от них результатов, которые будут появляться по мере работы. Мы, конечно, об этом будем информировать и Роскосмос, и Академию наук, и общественность. Еще раз хочу поблагодарить все те службы и организации, которые помогали организовать и успешно провести поисково-спасательную операцию", - заметил директор ИМБП РАН.