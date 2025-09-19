За день на корпусах новых iPhone появились заметные царапины

В фирменных магазинах Apple в Китае сразу после релиза выстроились очереди покупателей и посетителей, желавших протестировать iPhone 17, из-за чего за короткое время на выставочных образцах появились заметные царапины. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, проблема наиболее заметна у моделей iPhone 17 Pro и Pro Max в темно-синем исполнении. Фотографии поврежденных корпусов быстро распространились в китайских соцсетях, набрав десятки миллионов просмотров. Также сообщается, что подобные проблемы затронули и черную версию сверхтонкого iPhone Air.

Эксперты связывают это с использованием анодированного алюминия, к которому Apple вернулась в iPhone 17. Материал отличается легкостью, но подвержен механическим повреждениям.

Подобные проблемы уже возникали: черный iPhone 5 и глянцевый iPhone 7 в цвете Jet Black страдали от легко появляющихся царапин на корпусе, iPhone 6 гнулся, а у iPhone 4 отмечались проблемы с антенной. В прошлом компания предлагала пользователям защитные аксессуары в качестве частичного решения.

Официальных комментариев Apple по поводу текущей ситуации с iPhone 17 пока не поступало.