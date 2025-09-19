Российские учtные создали материал, поглощающий 90% радиоизлучения

В пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) сообщили, что учёные вуза разработали композит, способный поглощать более 90% электромагнитного излучения в диапазоне от 4 до 12 гигагерц. При этом толщина материала не превышает трех миллиметров, что делает его удобным для использования в технике.

© Ferra.ru

Электромагнитное излучение радиочастотных устройств может негативно влиять как на оборудование, так и на человека, эксплуатирующего приборы. Радиопоглощающие материалы помогают снизить уровень излучения до норм, установленных ГОСТами, без необходимости изменять конструкцию устройств. Их можно наносить на внутренние стенки приборов или использовать как защитные прокладки при сборке.

Особенностью нового композита является широкий диапазон поглощения. Обычно радиопоглощающие материалы на основе ферритов эффективно работают лишь в узком диапазоне частот, например 4−6 ГГц. Исследователи создали двухслойный многокомпонентный композит, тщательно подбирая состав и толщину каждого слоя, что позволило расширить диапазон до 4−12 ГГц.

Все компоненты материала, включая сложные гексаферриты, синтезированы учеными самостоятельно. Промышленное производство таких составов пока отсутствует. Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного Российским научным фондом.