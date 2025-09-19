Расходы на DeepSeek оказались в сотни раз ниже, чем на ChatGPT

Китайская компания DeepSeek раскрыла затраты на обучение своей рассуждающей модели R1, представленной в январе 2025 года. Согласно данным, опубликованным в журнале Nature, процесс потребовал использования 512 графических ускорителей Nvidia H800, а совокупные расходы составили $294 тыс., сообщает Reuters.

© Газета.Ru

Эта сумма значительно отличается от оценок американских компаний. Так, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ранее отмечал, что обучение моделей компании обходилось «намного дороже» $100 млн. В то же время ряд экспертов и представителей индустрии выражают сомнения в заявленных DeepSeek данных, указывая, что компания может учитывать лишь финальный этап обучения, тогда как полная стоимость разработки существенно выше.

Чипы H800, использованные в проекте, были разработаны Nvidia специально для китайского рынка после того, как в октябре 2022 года США запретили экспорт более мощных моделей H100 и A100 в Китай.

Кроме того, в июне американские чиновники сообщили Reuters, что у DeepSeek есть доступ к «значительным объемам» чипов H100, закупленных уже после введения экспортного контроля.