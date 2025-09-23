21 грамм после смерти: как врач XX века попытался найти массу человеческой души

В начале XX века врач Дункан МакДугалл прославился на весь мир своим знаменитым «экспериментом 21 грамма» — или попыткой доказать существование души. Портал popsci.com рассказал о работе ученого и том, какой след она оставила в науке.

© Unsplash

МакДугалл работал во времена спиритуализма — идеи, что дух человека продолжает жить после смерти тела, и с ним можно выйти на связь. Ученые, врачи, медиумы и богословы проводили бесчисленное множество экспериментов и постановочных представлений, чтобы установить коммуникацию между духом и материей.

В 1907 году МакДугалл опубликовал в издании Journal of the American Society for Psychical Research текст, название которого можно перевести как «Гипотеза о субстанции души и экспериментальные доказательства ее существования». Одной из его ключевых идей была теория, что, если личность или сознание продолжали жить после смерти, то они должны были непременно занимать какое-то физическое место в организме. МакДугалл считал, что душа просто не может быть неосязаемой. А потому масса души должна покинуть тело в момент смерти — и он твердо вознамерился доказать это.

При этом сам МакДугалл не особо верил в спиритуализм. В СМИ его однажды назвали «упрямым и практичным» человеком с научным складом ума, который не склонен верить в психические феномены. Даже газета The New York Times считала МакДугалла «уважаемым врачом», который много лет проработал в своей сфере.

Для своего знаменитого эксперимента МакДугалл собрал невероятно чувствительные весы — на них он собирался взвешивать усопшего. Он знал, что потеря массы при смерти может также произойти из-за расслабления легких, мочевого пузыря и кишечника, и учел эти моменты. Так, МакДугалл якобы даже подсчитал скорость испарения пота мертвеца, и, естественно, проверил весы лично.

Каждый из шести пациентов МакДугалла, пяти мужчин и одной женщины, в момент смерти теряли совсем небольшой процент веса, но этот результат в глазах врача лишь подтвердил его теорию о массе души.

Он отметил, что в случае некоторых пациентов измерять потерю было тяжело, поскольку, например, один умер, пока МакДугалл настраивал весы. Доктор также жаловался на «помехи» со стороны медицинских чиновников, которые не верили в его работу.

Об экспериментах МакДугалла прознала общественность, и он столкнулся с жесткой критикой. Хотя он заручился некоторой поддержкой со стороны религиозной публики, ученые нашли его статистическую выборку слишком маленькой, методологию — несовершенной, а результаты — непостоянными. Издание, опубликовавшее текст МакДугалла, включило в материал пояснение, которое утверждало, что прочие газеты слишком часто «превратно» понимали суть опыта, или не понимали ее вовсе — и потому редколлегия предоставила ученому возможность объясниться лично. Даже он сам признавал, что его опыты ничего толком не доказывают.

После эксперимента МакДугалл работал над другими идеями — например, над использованием рентгена для фотографирования человеческой души. По сути, он скопировал эксперимент медицинского электрика Уолтера Джона Килнера, который известен своими исследованиями ауры человека.

МакДугалл хотел сфотографировать и представить душу в формате слайдов, и описывал ее присутствие на получившихся снимках как «свет, похожий на межзвездный эфир». Доктор, по версии издания Times, верил, что это совсем не сложный процесс, и почти каждый может сфотографировать душу. Но через девять лет МакДугалл умер, оставив после себя больше вопросов, чем ответов.

После опыта МакДугалла были и те, кто соглашались с его результатами, и те, кто хотели поставить их под сомнение. Некто по имени профессор Твайнинг попытался опровергнуть выводы МакДугалла, взвесив умирающих мышей. Через пару десятилетий, в 1930-х, Р.А. Уоттерс использовал изолированную камеру, чтобы исследовать животных в момент смерти — и заметил, что их якобы покидало облако пара, бывшее «имматериальным телом души». Интерес к работе МакДугалла сохранялся вплоть до середины 2000-х. Так, в 2005-м физик Джерард Нахум предложил измерить присутствие души электромагнитными детекторами, хотя никакого эксперимента так и не состоялось.