Ядерные часы превратили в детектор темной материи

Тёмная материя остаётся одной из самых загадочных субстанций во Вселенной. Хотя она в пять раз массивнее видимой материи, она ускользает от всех современных детекторов. Учёные из Института науки Вейцмана совместно с коллегами из Германии и Колорадо решили использовать… ядерные часы для её обнаружения.

В основе таких часов лежит торий-229 — изотоп с самой низкой известной энергией возбуждения ядра. Этот «плюс» делает его доступным для лазерной спектроскопии, что позволяет измерять переходы внутри ядра, а не только в электронных оболочках, как у атомных часов. Поскольку протоны и нейтроны защищены от большинства внешних воздействий, такие переходы могут нести следы влияния тёмной материи.

Учёные сравнивали показания атомных и ядерных часов, отслеживая малейшие отклонения во времени, которые могли бы сигнализировать о присутствии тёмной материи. Исследование позволило впервые установить экспериментальные ограничения на взаимодействие ультралёгкой тёмной материи с ядерной материей.

В планах сужение спектра тория-229 до нескольких сотен герц, что сделает их сверхчувствительными, способными обнаруживать силы в 10 триллионов раз слабее гравитации.