Глава Минприроды рассказал о причинах глобального потепления на Земле

Из-за накопления парниковых газов каждое десятилетие температура на Земле становится все выше. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на презентации «Арктического досье», сообщают РИА Новости.

По его словам, такая тенденция наблюдается последние 50 лет. Глава Минприроды России обратил внимание, что темпы потепления в Арктике в 3,5 раза превышают среднемировые, поэтому арктические экосистемы наиболее уязвимы для глобального изменения климата.

В июле 2025 года физик Владимир Семенов, представляющий Институт физики атмосферы имени Обухова, отметил, что к изменениям от глобального потепления нужно готовиться, чтобы сделать его потенциально выгодным для России.

По словам ученого, «если понимать, что произойдет, качественно и научно обоснованно оценивать возможные изменения и вовремя готовиться к ним, тогда, мы минимизируем риски и сможем извлечь больше выгод». В случае, если ситуация будет пущена на самотек, то будет больше неприятностей, чем преимуществ.