Выявлена неожиданная новая опасность астероидов

Ученые под руководством астрофизика Орьян Эгаль из Монреальского планетария в Канаде изучили падение небольшого астероида 2023 CX1, вошедшего в атмосферу над Францией в феврале прошлого года.

Результаты показали: определенный тип астероидов способен сохранять целостность до глубины 30 километров, а затем разрушаться практически мгновенно, высвобождая почти всю энергию взрывообразно. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

«Астероид был обнаружен всего за семь часов до входа в атмосферу, — вспомнил астроном Питер Йеннискенс из Института SETI и Исследовательского центра Эймса NASA. — Я тут же позвонил брату в Нидерланды, и он смог увидеть огненный шар своими глазами».

Размер небесного тела составил около 72 сантиметров, масса — 650 килограммов. Несмотря на скромные габариты, оно произвело ярчайший болид с двойной вспышкой на финальном этапе. Анализ показал, что астероид относился к распространенному типу L-хондритов — низкожелезных обыкновенных хондритов.

Экспедиция с участием ученых и добровольцев из сети FRIPON/Vigie-Ciel сумела найти первые обломки всего через несколько часов после падения в Нормандии. Один из фрагментов весил всего 3 грамма — его обнаружили в траве, где он выделялся лишь благодаря положению на мху.

Главная особенность события, по словам исследователей, заключалась в необычной динамике разрушения.

«Астероид держался гораздо дольше, чем обычно, а затем распался на высоте около 28 км, потеряв 98% своей кинетической энергии в долю секунды, — объяснил Орьян Эгаль. — В результате образовалась концентрированная сферическая ударная волна».

Расчеты NASA показали: зона опасного избыточного давления оказалась в четыре раза больше, чем при стандартных атмосферных входах. Это означает, что подобные объекты представляют более серьезную угрозу для населенных районов.