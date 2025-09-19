Почти 22-минутное видео «Розуэлльский инцидент» загружено в Национальный архив, вызвав интерес к катастрофе 1947 года. Фильм сочетает статичные изображения и кадры из «Доклада о Розуэлле» и других источников об НЛО, сообщает Daily Mail.

Напомним, что 2 июля 1947 года недалеко от города Розуэлла в американском штате Нью-Мексико разбился некий летательный аппарат, который многие считают «летающей тарелкой». Это событие называют «Розуэллский инцидент».

Фильм начинается с книги о Розуэлле и заканчивается черно-белым изображением кратера с обломками. Пользователи интернета утверждают, что кратер похож на описания очевидцев, предполагая, что это первые снимки места крушения НЛО.

Майор Джесси Марсель описывал место крушения как большую территорию с металлическими обломками. Эксперт Марк Ли считает, что изображение кратера — обман, а «инопланетянин» на фото — «парейдолия» (термин, обозначающий восприятие знакомых образов). Видео посвящено книге, утверждающей, что обломки были частью проекта «Могул» — секретной программы США по регистрации ядерных взрывов с помощью аэростатов.

В 1994 году военное расследование установило, что обломки в Розуэлле — части аэростата. Несмотря на это, видео вызвало споры. Один пользователь предположил, что это резервная запись презентации правительства 1996 года.

В июле 1947 года владелец ранчо сообщил о разбросанных обломках, которые полиция приняла за части летающей тарелки. Марсель заявил, что это обломки внеземного корабля, но позже военное ведомство объявило, что это остатки метеозонда из проекта «Могул».