Telegram получит обновление в стиле iOS 26

По данным издания «Код Дурова», мессенджер Telegram работает над внедрением дизайн-кода Liquid Glass, представленного Apple вместе с iOS 26.

© Газета.Ru

Журналисты обнаружили в одной из версий мессенджера новый дизайн, который использует стеклянные и полупрозрачные элементы интерфейса.

Редизайн мессенджера станет одним из наиболее заметных за последние годы. При этом сроки выхода обновления пока не уточняются: компания традиционно объявляет о нововведениях уже после релиза новой версии приложения.

Насколько изменится расход аккумулятора приложением из-за того, что обработка новых визуальных решений и анимаций требует больших вычислительных мощностей, неизвестно.

Выход iOS 26 с новым дизайном Liquid Glass состоялся 15 сентября для iPhone 11, iPhone SE 2020 года и более новых моделей. Ожидается, что разработчики сторонних приложений будут активнее внедрять в свои сервисы новый дизайн-код Apple. Обновление было представлено вместе с новыми смартфонами Apple: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air.