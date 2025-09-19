Специалисты компании Radware рассказали о необычной атаке на ChatGPT, которую они назвали ShadowLeak. В отличие от привычных схем с обманом пользователей, здесь ничего делать не нужно: злоумышленнику достаточно отправить жертве «правильное» письмо.

Атака была нацелена на функцию Deep Research — она предназначена для многошаговых исследований и может сама обрабатывать письма или документы.

Вредоносное письмо выглядит безобидно, но внутри спрятаны инструкции. Когда ChatGPT начинает, например, пересказывать письма из почтового ящика, агент «включает» скрытые команды и пересылает данные на сайт злоумышленника.

Главное отличие от похожих атак — всё происходит на стороне серверов OpenAI, а не на устройстве пользователя. То есть утечка идёт напрямую из облака, а в клиенте никаких следов не остаётся.

Radware показала, что таким способом можно вытягивать данные не только из Gmail, но и из Google Drive, Outlook, Dropbox, Microsoft Teams, GitHub и других сервисов, которые могут быть связаны с ChatGPT.

Авторы атаки позаботились о деталях: «убеждали» бота, что у него есть все права, внушали срочность, предлагали несколько попыток и даже объясняли, что «данные и так публичные».

Radware сообщила об уязвимости 18 июня, и в начале августа OpenAI её закрыла. Сейчас ShadowLeak уже не работает. Но исследователи считают, что подобных «дыр» ещё много, и советуют компаниям внимательно следить за действиями ИИ-агентов и сверять их с реальными задачами пользователя.