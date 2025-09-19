Обнаружена древняя надпись, связанная с первым императором Китая

Археологи из Китая сделали сенсационное открытие: высоко в горах Куньлунь на Тибетском нагорье, на 4300 метрах над уровнем моря, обнаружена древняя каменная надпись, связанная с первым императором Китая — Цинь Шихуанди, сообщает South China Morning Post. Надпись датируется 210 годом до н. э. и рассказывает о загадочной экспедиции в поисках «эликсира жизни» — вещества, которое должно было даровать бессмертие.

На камне, вырезанном древней малой печатью времен династии Цинь, читается:

«Император приказал Великому Мастеру Пятого Уровня И возглавить группу алхимиков для сбора яо».

Слово «яо» может означать лекарственные травы, минералы или даже мифический напиток бессмертия. Дальнейшее описание указывает, что группа путешествовала на повозке и достигла озера Чжалин в провинции Цинхай в третьем месяце 37-го года правления императора.

На протяжении веков историки знали о восточных миссиях Цинь Шихуанди, включая предполагаемые путешествия к Японии, но западные экспедиции до недавнего времени оставались мифом. Подлинность надписи подтверждена Национальным управлением культурного наследия Китая: анализ минерального состава, следов инструментов и выветривания исключил современную подделку.

«Следы инструментов соответствуют технологиям эпохи Цинь, а кварцевый песчаник показал удивительную устойчивость к эрозии», — отметил Дэн Чао из органа по охране культурного наследия.

Цинь Шихуанди (259–210 гг. до н. э.) впервые объединил Китай в 221 году до н. э., создав централизованное управление, единый язык, денежную систему и дорожную сеть. Однако его страх перед смертью был столь же масштабным, как и политика: император обращался к алхимикам, принимал ртутные пилюли и отправлял экспедиции по суше и морю в поисках бессмертного напитка. Многие историки предполагают, что именно ртуть стала причиной его смерти во время похода по Восточному Китаю.

Самым известным памятником одержимости Цинь Шихуанди стала Терракотовая армия — тысячи глиняных воинов, лошадей, колесниц и музыкантов, которые должны были защищать императора в загробной жизни. Найденная тибетская надпись добавляет новый слой к этому наследию: оказывается, поиски бессмертия императора простирались еще дальше, охватывая самые отдаленные уголки его империи.

Историки разделились в оценках открытия. Синь Дэюн из Пекинского университета призывает опубликовать полные данные и имена исследователей для прозрачности, предупреждая о слепой вере в официальные источники. Международные эксперты, такие как Ли Юэлинь из Аргоннской национальной лаборатории, считают доказательства убедительными:

«Следы инструментов говорят о мастерстве эпохи Цинь, но скептицизм сохранится».

Сейчас эта надпись — единственный известный камень эпохи Цинь, сохранившийся на месте и с указанием даты экспедиции. Для историков это не просто артефакт: он соединяет легенду и факт, показывая, что стремление к бессмертию было реальной политикой, задействовавшей чиновников, алхимиков и ресурсы на огромных расстояниях.

Цинь Шихуанди оставил после себя наследие, изменившее Китай навсегда. Его легистская философия усилила власть государства, монументальные проекты вроде Великой стены и гробниц демонстрировали власть и стремление оставить вечное наследние. Прошло более двух тысячелетий, а мечта императора о бессмертии не сбылась, однако его наследие живо.