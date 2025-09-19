Объемы электроэнергии для обслуживания ИИ за 10 лет могут вырасти в 4 раза

Дата-центры, необходимые для работы нейросетей, к 2035 году могут потреблять 4,4% всей производимой в мире электроэнергии, или 1,6 млрд кВт⋅ч. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его оценкам, объемы электроэнергии, необходимые для тренировки и обслуживания ИИ, в течение ближайших 10 лет могут вырасти в четыре раза. Современные дата-центры проектируются с учетом потребления сотен и тысяч МВт электричества, тогда как еще 15 лет назад они были рассчитаны менее чем на 5 МВт. Как отмечает агентство, если бы дата-центры, обслуживающие ИИ, были страной, то к 2035 году они могли бы занять четвертое место в мире по уровню энергопотребления, уступив лишь Китаю, США и Индии.

В публикации названы две основные причины роста потребления электричества: с появлением ИИ вычислительные процессы стали более энергоемкими, а масштабы обработки данных, необходимые ИИ, во много раз превышают те же показатели традиционных систем.

Ранее Международное энергетическое агентство сообщало, что дата-центры сейчас потребляют около 1% электроэнергии от общего мирового объема, а у крупных экономик - США, Китая и ЕС - на них приходится уже 2-4% объема потребления электричества. В пяти штатах США этот показатель уже превысил 10%, а в Ирландии - 20%. По данным МЭА, ежегодный объем потребления электроэнергии крупными дата-центрами эквивалентен объему электричества, который необходим 350-400 тыс. электрических автомобилей.