Nothing выпустит первое «ИИ-нативное» устройство

Nothing собирается в 2026 году выпустить первые устройства, изначально построенные вокруг искусственного интеллекта. Это стало возможным после раунда инвестиций на $ 200 млн, который поднял оценку компании до $ 1,3 млрд. Основанная в 2020 году, Nothing уже показала быстрый рост: продажи в 2024 году увеличились на 150%, а совокупная выручка превысила $ 1 млрд к началу 2025 года.

Теперь компания ставит цель создать устройства, где ИИ станет основой работы, а не дополнительной функцией. Первые продукты охватят смартфоны, наушники и смарт-часы. По словам основателя Карла Пея, речь идёт о новой операционной системе, которая будет подстраиваться под каждого пользователя.

В планах Nothing — расширение за пределы привычных гаджетов: в будущем речь может пойти о смарт-очках, роботах и даже электромобилях.