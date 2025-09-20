iPhone Air выдержал экстремальные испытания на прочность

Блогер Зак Нельсон с YouTube-канала JerryRigEverything протестировал на прочность новый iPhone Air — самый тонкий смартфон Apple с толщиной всего 5,6 мм. Несмотря на сомнения в его надежности, устройство продемонстрировало высокую устойчивость к повреждениям.

Первым этапом проверки стал тест экрана. В iPhone Air используется стекло Ceramic Shield второго поколения, которое по шкале Мооса начало царапаться от инструмента с седьмым уровнем твердости. При этом полученные следы оказались практически незаметными.

Боковые грани, выполненные из полированного титана, легко поддаются царапинам, однако кнопки корпуса показали высокую прочность — в отличие от конкурентов вроде Google Pixel 10 Pro XL и Samsung Galaxy S25 Edge, извлечь их не удалось.

Дисплей успешно выдержал и температурное воздействие: пламя зажигалки не оставило на экране следов. Основное внимание Нельсона было сосредоточено на тесте на изгиб. В стандартных условиях iPhone Air показал устойчивость — при приложении давления рама слегка прогибалась, но затем возвращалась в исходное положение.

Для окончательной проверки блогер использовал подъемный кран. В итоге конструкция iPhone Air выдержала нагрузку до 97 кг, после чего рамка деформировалась, а стекло экрана треснуло. Задняя панель при этом осталась неповрежденной.

По итогам тестов Нельсон отметил, что согнуть смартфон в реальных условиях практически невозможно, а показатель в 97 кг давления демонстрирует высокий запас прочности. По его словам, повседневные нагрузки, включая случайное давление весом пользователя, не представляют для тонкого iPhone Air угрозы.