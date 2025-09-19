Умные очки Цукерберга зависли прямо во время презентации

Американский миллиардер Марк Цукерберг провалил презентацию умных очков Meta* Ray-Ban Display: гаджет стал зависать на предпринимателе прямо в прямом эфире.

Это первые очки компании с встроенным проекционным дисплеем. К ним прилагается ЭМГ-браслет, позволяющий управлять устройством с помощью жестов. По словам Цукерберга, очки позволяют смотреть видео, читать и отвечать на сообщения, а также совершать видеозвонки.

Однако во время презентации возникли трудности: Цукерберг несколько раз пытался дозвониться до технического директора Meta* Эндрю Босворта, но безуспешно. Глава компании объяснил сбой проблемами с Wi-Fi, отметив, что «такое случается». Впоследствии встроенный искусственный интеллект не смог распознать объекты. Стоимость гаджета стартует от 800 долларов.

— Это очень плохо... Я не знаю, что вам сказать, ребята, — цитирует Цукерберга Telegram-канал Shot.

*Компания признанна экстремистской и запрещенной в РФ.