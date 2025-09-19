Специалисты разобрали новый пауэрбанк Apple и удивились находке

Эксперты iFixit опубликовали новое видео на своем YouTube-канале, в котором провели демонтаж внешнего аккумулятора MagSafe Battery, созданного специально для тонкого iPhone Air. Устройство поступило в продажу по цене $99 (около 8200 руб.).

© Apple

Разбор показал, что конструкция батареи сравнительно проста: крышка снимается после нагрева с использованием присоски и медиатора, а сам аккумулятор демонтируется с помощью электрического тока — метод, который Apple применяет в своих устройствах начиная с iPhone 16.

В ходе анализа специалисты обнаружили, что в MagSafe Battery используется такой же элемент питания, как и в самом iPhone Air. Емкость аккумулятора составила 3149 мАч, что полностью совпадает с характеристиками встроенной батареи смартфона.

По заявлениям Apple, пауэрбанк MagSafe Battery способен восполнить лишь около 65% заряда iPhone Air. Причина заключается в технологических потерях при передаче энергии, особенно в беспроводном режиме, когда часть емкости расходуется на процесс зарядки.