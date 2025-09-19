iPhone начали разряжаться за несколько часов после обновления до iOS 26

Apple выпустила iOS 26 с новыми функциями, включая интеллектуальный колл-скрининг и редизайн интерфейса Liquid Glass, но владельцы iPhone массово жалуются на резкое падение автономности.

По их словам, некоторые устройства после обновления садятся всего за несколько часов. В социальных сетях и на форумах также сообщают о подтормаживаниях экрана, зависаниях приложений и неудобном новом интерфейсе.

Компания оперативно отреагировала и объяснила, что подобное поведение после крупных обновлений — нормально. В первые дни система выполняет множество фоновых процессов: индексирует файлы, оптимизирует данные и адаптирует новые функции.

Всё это приводит к повышенной нагрузке на процессор и аккумулятор, из-за чего смартфон работает медленнее, нагревается и быстрее теряет заряд.

Apple также подчеркнула, что новые возможности iOS 26 требуют больше ресурсов, что дополнительно снижает автономность. Обычно такие проблемы исчезают через несколько дней, однако часть пользователей советует дождаться выхода iOS 26.1, чтобы избежать возможных сбоев.