Почему не стоит спешить с установкой iOS 26

Apple выпустила iOS 26 — одно из самых масштабных обновлений за последние годы. Система получила новый дизайн Liquid Glass, переработанное приложение «Камера» и больше функций на базе ИИ. Но у пользователей уже появились серьёзные претензии, поэтому, возможно, лучше пока подождать, пишет обозреватель Gizmochina.

Многие владельцы iPhone жалуются, что после обновления телефон теряет до 40% заряда всего за час работы и сильно греется. Apple объясняет это фоновыми процессами.

Чтобы установить iOS 26, нужно освободить минимум 10 ГБ памяти. Сам файл обновления весит более 6 ГБ. Для моделей с ограниченным хранилищем это превращается в долгий и неприятный процесс.

Новый «стеклянный» стиль выглядит эффектно, но привычные элементы управления стали менее «очевидными». В приложении «Камера» многие кнопки убрали в скрытые меню.

Часть функций работает нестабильно: есть проблемы с CarPlay, Face ID, камерой и подключением. Некоторые пользователи считают, что система выглядит «сырой».

Стоит ли обновляться сейчас? Если для вас важны стабильность и долгий срок работы батареи, лучше подождать несколько недель, пока Apple выпустит исправления.