Найден первый в Южной Америке янтарь с насекомыми эпохи динозавров

В тропических лесах Амазонки обнаружено множество идеально сохранившихся насекомых и даже паутина, застывшие в янтаре возрастом 112 миллионов лет.

Как только ученые узнали, что карьере Геновева, расположенном в бассейне Орьенте на востоке Эквадора, найдены залежи янтаря, они снарядили экспедицию. Результаты исследования — далеко не последнего, потому что находок очень много — опубликованы в Communications Earth & Environment.

Считается, что янтарь там образовался из смолы хвойных деревьев семейства Араукариевые, которые покрывали этот регион, когда современный Эквадор был частью суперконтинента Гондвана.

Месторождения янтаря образуются из двух основных источников: надземных частей деревьев и корней. Янтарь из надземных источников иногда сохраняет останки насекомых и других форм жизни, застывших в смоле — биовключения.

Большая часть янтаря, найденного в карьере, образовалась из подземных источников, но во время предварительных раскопок на участке команда собрала 60 перспективных кусков надземного янтаря, которые были доставлены в лабораторию для подготовки и изучения.

Более трети из них содержали биовключения: насекомые, части растений и даже паутина, датируемые меловым периодом — частью Мезозойской эры.

«Это первый в Южной Америке случай, когда найден [мезозойский] янтарь с биовключениями насекомых и пауков — и это, безусловно, новые виды», — подчеркивает профессор Хавьер Дельклос из Барселонского университета.

Среди насекомых много разных видов мух, а также осы, мошки, жук и комары, все они жили бок о бок с динозаврами во влажном лесу вблизи экватора. Некоторые из видов зависят от воды для завершения своего жизненного цикла, поэтому местность, вероятно, изобиловала озерами, реками и болотами.

Если кто-то оказался там в то время, ему определенно понадобилось бы средство от насекомых, полагает палеонтолог.

«И, вероятно, также какой-нибудь способ спастись от одного-двух плотоядных динозавров», — добавляет он. «Есть несколько комаров, которые питались кровью, и это указывает на то, что в какой-то момент своего жизненного цикла им нужна была кровь позвоночных, возможно, птиц или нептичьих динозавров», — говорит профессор.

Однако любая ДНК динозавра, которая могла быть в крови, выпитой комарами, сохранившимися в янтаре, скорее всего, давно разрушена химическими веществами в смолах.