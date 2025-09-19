Японцы получили Шнобелевскую премию за покраску коровы в цвета зебры

Японские ученые получили Шнобелевскую премию по биологии за эксперимент, в ходе которого было доказано, что нанесение черных и белых полос на крупный рогатый скот значительно снижает количество садящихся на него насекомых. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Результаты исследования были опубликованы еще в 2019 году, но премию вручили только накануне в американском Бостоне, говорится в публикации.

Ученые заявили, что нанесение черно-белого полосатого рисунка напрямую влияет на экономические показатели фермеров, увеличивая надои. По их данным, сейчас коровы "тратят много времени" на борьбу с жалящими их мухами.

В ходе эксперимента ученые наносили водорастворимые лаки на черных японских коров. При этом наблюдалось снижение количества насекомых на 50 процентов.

Напомним, Шнобелевскую премию с 1991 года вручает научно-юмористический журнал Annals of Improbable Research, пародируя престижные Нобелевские премии.