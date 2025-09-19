AliExpress назвал топ-10 популярных в России смартфонов

В AliExpress СНГ составили топ-10 востребованных смартфонов стоимостью до 30 тыс. рублей в России за лето 2025 года. В лидерах — модели Xiaomi и Poco, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© Xiaomi

Самым популярным смартфоном оказался Redmi Note 14 Pro с чипом MediaTek Dimensity 7300 Ultra, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, тройной камерой на 200 Мп и защитой корпуса по стандарту IP68.

Следом идет его упрощенная версия — Redmi Note 14, оснащенная MediaTek Helio G99, AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц, основной камерой на 108 Мп, аккумулятором емкостью 5500 мАч и защищенным корпусом по стандартам IP54/IP64.

Топ-3 замыкает Poco F7 Pro с чипом Snapdragon 8s Gen 4, камерой с разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией, аккумулятором на 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт и корпусом с защитой IP68.

Redmi Note 13 Pro+ с процессором MediaTek Dimensity 7200 оказался на четвертом месте. Он также может похвастаться 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с тройной камерой на 200 Мп и поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Пятое место закрепилось за Redmi Note 14S. Он оснащен MediaTek Helio G99, AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с частотой 120 Гц, тройной камерой на 200 Мп и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт.

В топ также попали Poco M7, Poco M7 Pro, Poco C61, Poco X7 Pro и флагманский OnePlus 13.

Отмечается, что среднее время доставки заказов с AliExpress из Китая в Россию сократилось до 14,8 дней, при этом около 87% посылок направляются авиаперевозками, что способствует оперативному выполнению заказов.