Ледники мира потеряли 450 гигатонн льда

Таяние ледников в 2024 году происходило во всех регионах мира, гласит исследование Всемирной метеорологической организации. Данная тенденция фиксируется уже третий год подряд.

Общую потерю льда оценили в 450 гигатонн. Это эквивалентно глыбе в 7 км высотой, 7 км шириной и 7 км глубиной. Такое количество талой волы могло бы заполнить 180 млн олимпийских бассейнов.

Уровень моря в 2024 году вырос на 1,2 мм. Эта цифра может показаться незначительной, но на самом деле за ней кроется повышение риска наводнений для сотен миллионов людей, проживающих в прибрежных зонах.

Рекордные потери ледниковой массы произошли в Скандинавии, на Шпицбергене и в Северной Азии. Близкие к тропикам ледники Колумбии потеряли на год 5%, сообщает сайт ВМО.

Эксперты отметили, что круговорот воды на всей планете становится все более неустойчивым и экстремальным, из-за чего растет количество как наводнений, так и засух. Это ставит под угрозу не только природные экосистемы, но также экономики стран и безопасность людей. Так, в 2024 году лишь около трети речных бассейнов мира имели нормальные условия. В остальных наблюдался либо дефицит, либо переизбыток воды. Подобный дисбаланс отмечается уже шестой год подряд. Авторы доклада указали на «все более серьезные опасности», связанные с водой, и отметили важность защиты водных ресурсов.

Другое исследование показало, что Западно-Антарктический ледяной щит находится на грани катастрофического обрушения. Его таяние поднимет уровень моря на три метра. Также возможно вымирание целых видов, зависящих от морского льда.