Названы невозможные для замены ИИ 5 профессий

Разговоры о том, что роботы отнимут у людей работу, уже не воспринимаются как фантастика, отметил эксперт в области управления организациями Максим Недякин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал профессии, которые исчезнут в первую очередь, а также те, которые искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить.

В ближайшие 3-5 лет исчезнут многие профессии, где работа строго регламентирована и повторяется по инструкции, уверен эксперт. Кассиры, операторы колл-центров, банковские служащие и рядовые сотрудники поддержки постепенно уступят место ИИ, перечислил Недякин.

Там, где все предсказуемо, машина окажется эффективнее. Но у этой медали есть обратная сторона. Чем больше алгоритмы берут на себя, тем ярче проявляется сфера, где без человека не обойтись Максим Недякин эксперт по сервису

Вытеснить человека полностью нельзя, убежден собеседник «Ленты.ру». Связано это, по его словам, с двумя ключевыми факторами. Во-первых, непредсказуемостью и изменчивостью. Роботы уже учатся распознавать эмоции и даже имитировать сочувствие, но реальная жизнь редко идет по протоколу, объяснил эксперт. Там, где нужно импровизировать, брать ответственность, выстраивать доверие — машина пасует, подчеркнул он.

«Второй момент связан с техническими ограничениями. Автоматизация прекрасно работает в "сухих" условиях цеха, где детали стандартные и мир предсказуем. Но в "мокрой физике" — с грязью, жидкостями, нестандартными узлами и непредвиденными обстоятельствами — человеческая рука, глаз и суждение по-прежнему незаменимы», — поделился Недякин.

К профессиям, которые вряд ли заменит ИИ, эксперт отнес медицинских сестер и сиделок. Он пояснил, что расписание лекарств или мониторинг состояния можно автоматизировать, однако доверие и тактильная безопасность, умение уговорить пациента на процедуру, заметить малейшие признаки боли — под силу только человеку.

«Незаменимы и бригады скорой помощи. Навигация и логистика уже уходят к алгоритмам. Но кто сможет оценить ситуацию "на месте", расставить приоритеты и поддержать родственников в момент кризиса? Это работа человека», — высказался Недякин.

По тем же причинам ИИ не сможет заменить спасателей и пожарных, поваров — особенно шефов, а также учителей и воспитателей, полагает эксперт.

«Где попытки автоматизации провалились? Примеры мы видим уже сегодня. Автоматические кассы в магазинах не вытеснили кассиров полностью: люди часто предпочитают живое общение. Робокухни, на которые возлагали надежды, закрывались одна за другой. А большинство клиентов до сих пор кладут трубку, если понимают, что разговаривают с роботом», — обозначил он.

Машины могут снять 99 процентов рутины. Но решающий 1 процент — доверие, эмпатия, способность действовать в условиях неопределенности — останется за человеком Максим Недякин эксперт по сервису

