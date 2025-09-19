В РКН рассказали о блокировке мессенджером Max sim-карт преступников

Свыше 70 тыс. SIM-карт мошенников заблокировали с помощью встроенных систем и служб безопасности отечественного мессенджера Max. Об этом газете «Известия» заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.
По его словам, сегодня мессенджер активно развивается, предоставляет пользователям новые удобные сервисы для получения госуслуг, образования, новостей и общения.
Липов утверждает, что Max укрепляет цифровой суверенитет страны, а также имеет важное отличие от других мессенджеров в виде целенаправленной и эффективной борьбы с мошенниками.
17 июля Госдума одобрила поправки о введении уголовного наказания за передачу абонентских номеров в корыстных целях или в целях совершения преступления.
Законопроектом предлагается ввести в уголовный кодекс новую статью 274.4 («Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ»). Нарушителям будет грозить штраф в размере 700 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет.