В РКН рассказали о блокировке мессенджером Max sim-карт преступников

Свыше 70 тыс. SIM-карт мошенников заблокировали с помощью встроенных систем и служб безопасности отечественного мессенджера Max. Об этом газете «Известия» заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

© Газета.Ru

По его словам, сегодня мессенджер активно развивается, предоставляет пользователям новые удобные сервисы для получения госуслуг, образования, новостей и общения.

Липов утверждает, что Max укрепляет цифровой суверенитет страны, а также имеет важное отличие от других мессенджеров в виде целенаправленной и эффективной борьбы с мошенниками.

17 июля Госдума одобрила поправки о введении уголовного наказания за передачу абонентских номеров в корыстных целях или в целях совершения преступления.

Законопроектом предлагается ввести в уголовный кодекс новую статью 274.4 («Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ»). Нарушителям будет грозить штраф в размере 700 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет.