Начались первые исследования с вернувшимися на «Бионе-М» мышами

Спускаемый аппарат "Бион-М" № 2 совершил посадку в Оренбургской области сегодня в 11.00 мск. На полярной орбите он провел месяц. Как рассказали ученые, там было проведено более тридцати экспериментов с животными, растениями, микроорганизмами и другими биоматериалами.

© «Роскосмос»

Сейчас идет работа на месте приземления.

"На месте приземления спускаемого аппарата в медицинской палатке ученые и специалисты ИМБП проводят первые послеполетные исследования", - говорится в Telegram-канале института.

В соответствии с планом-графиком работ возвращение биообъектов в лаборатории московского Государственного научного центра Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН ожидается в полночь на 20 сентября. Исследования будут продолжаться уже в них.

Напомним: "Бион-М" № 2 был запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" 20 августа. Аппарат летал по высокоширотной орбите высотой 370-380 километров. На его борту находились 75 мышей, более 1,5 тысячи мух-дрозофил, стволовые клетки животных и человека, лекарственные растения, семена и водоросли, а также микроорганизмы. По данным ученых, состояние всех организмов на борту контролировалось непрерывно, и в целом "экипаж" перенес полет благополучно.

Ранее "Роскосмос" опубликовал видео полета мышей-космонавтов на борту "Биона-М" № 2. Судя по всему, чувствовали они себя в невесомости вполне комфортно. Надо сказать, что на прежних биоспутниках, а их было двенадцать, летали крысы, черепахи, тритоны и даже обезьяны макаки-резус. Почему сейчас выбрали именно мышей?

Как рассказал "РГ" директор ИМБП РАН Олег Орлов, который встречал из космоса спускаемый аппарат биоспутника, причин несколько. Прежде всего генетически и физиологически мыши очень близки к человеку. Удивительно, но 95 процентов генов, кодирующих белки, у нас одинаковы. Кроме того, они одни из самых изученных лабораторных животных в мире: накоплен колоссальный объем данных, их геном полностью расшифрован. Это значительно облегчает интерпретацию результатов космических экспериментов.

Наконец, были и чисто практические соображения. Скажем, в ограниченном объеме биоспутника можно разместить гораздо больше мышей, чем крыс или обезьян, что означает больше экспериментов и более достоверные результаты. Так что переход к мышам не случайность, а логичное развитие космической биологии. У "хвостатых" была очень серьезная программа. Так, российские специалисты протестировали на них в полете инновационный фармацевтический препарат для защиты от космической радиации. Не исключено, что в будущем он поможет сохранить здоровье космонавтов во время длительных межпланетных перелетов. А в перспективе - при работе людей на других планетах.

"На "Бионе" летела небольшая группа мышей, нокаутных по гену Nrf2, - поделился академик Олег Орлов. - То есть у них этот ген отсутствует. Nrf2 - мастер-регулятор антиоксидантной системы. Один из основных механизмов повреждения биологических тканей радиацией, а именно радиационный фактор на орбите РОС вызывает наибольшую тревогу. Нокаутные мыши имеют ослабленную антиоксидантную защиту, что делает их своеобразными "канарейками": если уровень космической радиации окажется неприемлемым, негативные эффекты проявятся у них раньше и ярче, чем у обычных собратьев".

Теперь, по возвращении "космических мышей", ученые оценят и сравнят состояние всех особей.

Ученые отмечают, что запуск биоспутника - стратегически важный научный проект, который позволяет изучать, как факторы космического полета влияют на живые организмы. Полученные знания в дальнейшем используют при подготовке длительных пилотируемых космических полетов, в том числе - на Луну, к планетам и другим объектам Солнечной системы.

В августе 2025 года президент Российской академии наук Геннадий Красников сообщил, что запуск следующего биоспутника "Бион-М" № 3 запланирован на 2030 год. Новый спутник будет выведен на более высокую орбиту - примерно 800 км, что даст возможность исследовать факторы космического полета в условиях еще более жесткого радиационного воздействия.