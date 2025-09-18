Ученые обнаружили 6000-ую планету за пределами Солнечной системы

NASA сообщило об обнаружении 6000-ой экзопланеты — планеты за пределами Солнечной системы.

© NASA

Согласно сообщению NASA, еще 8000 экзопланет ждут более тщательной проверки. Отмечается, что скорость изучения инопланетных миров увеличивается — еще 30 лет назад ученые рассуждали о природе планет за пределами Солнечной системы лишь гипотетически, но сегодня международное научное сообщество может изучать такие планеты более подробно.

Кроме того, никакая планета не выделена как «6000-я», так как обновление списка происходит без строгой последовательности. Подсчетом экзопланет занимается подразделение NASA Exoplanet Archive, которое управляется Институтом науки об экзопланетах на базе Калифорнийского технологического института в Пасадене. Все данные об этих мирах собираются в единый репозиторий, при этом отдельная процедура отвечает за подтверждение планет.

Впрочем, ученым еще есть к чему стремиться — на шесть тысяч экзопланет имеется меньше сотни их изображений. Но даже без визуального наблюдения, ученые указывают на высокое разнообразие экзопланет — от горячих юпитеро-подобных гигантов, до суперземель. Кроме того, изучение планет за пределами Солнечной системы помогает изучить сами звездные системы, а также обнаружить закономерности в их эволюции.