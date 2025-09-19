Браузер Chrome научится выполнять ИИ-задачи

Google анонсировала масштабное обновление браузера Chrome с интеграцией ИИ-чатбота Gemini, который сможет анализировать историю поиска и выполнять задачи в роли интеллектуального агента. Об этом сообщает Wired.

Функции Gemini будут доступны всем пользователям Mac и Windows в США на английском языке. Доступ к чат-боту обеспечивается через значок в правом верхнем углу браузера, который можно при необходимости скрыть. С помощью Gemini пользователи смогут, например, получать пояснения по содержимому открытой страницы, а также объединять и обобщать информацию из нескольких вкладок — что особенно удобно при планировании путешествий или сборе данных с различных сайтов.

В ближайшее время в Chrome появится возможность поиска по истории посещений с помощью чатбота. Вместо традиционного просмотра истории браузера пользователь сможет задать вопрос в стиле «На каком сайте я видел стол из грецкого ореха на прошлой неделе?», и Gemini предоставит релевантные ссылки.

Также Google планирует в ближайшие месяцы внедрить функции ИИ-агента, который сможет выполнять задачи от имени пользователя — например, записывать на стрижку или оформлять заказ продуктов. Пользователю достаточно будет описать задачу чат-боту, и он автоматически выполнит необходимые действия.

Запуск AI Mode для поиска информации будет возможен напрямую из адресной строки браузера. Компания обещает релиз этой функции в конце сентября 2025 года для США на английском языке с последующим расширением на другие регионы и языки.

Кроме того, Google планирует интегрировать возможности ИИ для управления паролями — пользователи смогут одним кликом менять скомпрометированные сохраненные пароли.