Миссия Hayabusa2 находится под угрозой срыва

Астероид 1998 KY26, к которому был отправлен японский зонд Hayabusa2 с целью забора грунта, оказался в три раза меньше и вращается гораздо быстрее, чем считалось ранее. Новые данные ставят под угрозу выполнение миссии, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Communications.

© Wikipedia Commons

Первоначальной целью Hayabusa2 было исследование астероида 162173 Рюгу диаметром 900 метров. Зонд успешно справился с миссией и в 2020 году доставил на Землю образцы грунта. После этого Hayabusa2 направили к астероиду 1998 KY26 с той же целью, он должен достигнуть его в 2031 году. Считалось, что небесное тело гораздо меньше 162173 Рюгу — всего 30 метров. Однако в результате ученые обнаружили, что 1998 KY26 почти в три раза меньше ожидаемого и вращается гораздо быстрее, чем считалось ранее. Таким образом зонду может быть сложно, если не невозможно, коснуться его поверхности, чтобы получить образцы грунта.

«Мы обнаружили, что в реальности объект полностью отличается от того, как он описывался ранее. Новые наблюдения в сочетании с предыдущими радиоданными показали, что астероид имеет всего 11 метров в ширину, что означает, что он может легко поместиться внутри купола телескопа VLT, используемого для наблюдения за ним. Кроме того один день на этом астероиде длится всего пять минут, а не десять, как считалось ранее» — говорится в тексте.

Известно, что 1998 KY26 станет финальной целью Hayabusa2.