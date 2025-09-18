Старые iPhone научились быстрее открывать приложения

Apple впервые за долгое время ускорила анимацию запуска приложений на домашнем экране в iOS 26. Из-за этого даже на старых iPhone создается впечатление более высокой производительности, сообщает 9to5Mac.

© Газета.Ru

В новой версии операционной системы окно приложения быстро разворачивается почти на весь экран с последующим замедлением, тогда как в iOS 18 процесс открытия происходил более плавно, с постепенным «разворачиванием» интерфейса.

Тесты показали, что за одинаковое время в iOS 18 окно приложения достигает 50% от финального размера, тогда как в iOS 26 — около 90%. Оценочная разница в скорости анимации составляет порядка 150 миллисекунд.

Наибольшую разницу заметят пользователи устройств с дисплеями, поддерживающими технологию ProMotion с частотой обновления 120 Гц, однако визуальное ускорение ощущается и на стандартных моделях iPhone и iPad с экранами на 60 Гц.

При этом ряд пользователей отмечает, что новые визуальные эффекты, в частности более сложная отрисовка стеклянных элементов интерфейса, приводят к увеличенному энергопотреблению по сравнению с iOS 18.