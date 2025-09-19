Получено доказательство существования ледяных объектов вне Солнечной системы

Обнаружен белый карлик, поглощающий останки похожей на Плутон ледяной планеты
Астрономы определили химический состав фрагмента планеты, поглощаемого белым карликом далеко за пределами нашей Солнечной системы.
Считается, что воду на Землю принесли кометы и ледяные планетезимали. Отсюда следует, что их существование — обязательное условие для возникновения жизни. Но за пределами нашей Солнечной системы маленькие тусклые ледышки очень сложно идентифицировать. Теперь получены первые убедительные доказательства таких объектов. О своем открытии исследователи сообщили на страницах Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Они использовали ультрафиолетовую спектроскопию с космического телескопа «Хаббл» для изучения химического состава далеких звезд. Одна звезда выделялась наличием летучих веществ на поверхности. Атмосфера белого карлика обычно состоит из водорода и гелия, но у WD 1647+375 были обнаружены такие элементы, как углерод, азот, сера и кислород. Эта богатая летучими веществами атмосфера стала первой подсказкой, что WD 1647+375 отличается от других.
«Для белых карликов нередки признаки кальция, железа и других металлов из материала, который они аккрецируют. Он поступает от планет и астероидов, которые подходят слишком близко к звезде, разрушаются и поглощаются. Анализ химического состава этого материала дает нам представление о том, как устроены планетезимали за пределами Солнечной системы. Таким образом, белые карлики выдают "космические преступления" — когда планетезималь падает на них, ее элементы оставляют химические следы в атмосфере звезды, позволяя нам восстановить личность "жертвы". Обычно мы видим свидетельства аккреции каменистого материала, такого как кальций и другие металлы, но обнаружение обломков, богатых летучими веществами, было подтверждено лишь в нескольких случаях», — объясняет ведущий автор Снехалата Саху с физического факультета Уорикского университета.
Одно летучее вещество — азот — особенно важный химический индикатор ледяных планет. Его в поглощенном WD 1647+375 материале намерили до 5%. Это самая высокая концентрация азота, когда-либо обнаруженная в обломках белого карлика. Кислорода там на 84% больше, чем если бы «жертвой» белого карлика была обычная каменистая планета.
Авторы подсчитали, что последние 13 лет обломки питали звезду со скоростью 200 тонн в секунду. Это значат, что ледяной объект был размером не менее трех километров — но это минимум, потому что «космический вампиризм» мог продолжаться в сотни тысяч раз дольше, чем захваченные «Хабблом» 13 лет, а размер объекта доходил, наверное, до 50 км.
Резюмируя полученные данные, можно представить, что объект представлял собой ледяную планетезималь, состоявшую на 64% из воды — что-то вроде кометы Галлея или фрагмента карликовой планеты.
«Богатая летучими веществами природа WD 1647+375 делает ее похожей на объекты пояса Койпера (ОПК) в нашей Солнечной системе — ледяные объекты за орбитой Нептуна. Мы считаем, что поглощаемая звездой планетезималь, скорее всего, была фрагментом карликовой планеты, подобной Плутону. Это основано на ее богатом азотом составе, большой расчетной массе и высоком соотношении льда к породе 2,5, что больше, чем у типичных ОПК, и, вероятно, происходит из коры или мантии планеты, подобной Плутону», — говорит профессор Борис Т. Гэнсике, соавтор исследования.
Это первое однозначное обнаружение белого карлика с водородной атмосферой, поглощающего ледяную планетезималь. Остается открытым вопрос, сформировался ли этот объект в планетной системе вокруг исходной звезды или же это межзвездная комета, захваченная из глубокого космоса. В любом случае, открытие стало убедительным доказательством, что ледяные, богатые летучими веществами тела существуют в планетных системах за пределами нашей собственной.