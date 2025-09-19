Кейс наушников Nothing Ear (3) получит функцию рации

Nothing продолжает подогревать интерес к своим новым наушникам Ear (3). На прошлой неделе бренд опубликовал изображение с кнопкой Talk на кейсе, но не объяснил её назначение. Теперь в соцсетях появился новый тизер с подписью: «Ear (3) with Super Mic. Now they can hear you» («Теперь вас услышат»).

© Nothing

На фото видно, что палец модели лежит прямо на кнопке Talk. Сам «Super Mic» расположен сбоку кейса, и рассмотреть его можно в предыдущих публикациях компании. Намёки СМИ интерпретировали так, что кнопка будет работать в режиме push-to-talk — то есть как у классической рации. Нажал и говоришь, отпустил — слушаешь собеседника.

© Nothing

Пока неизвестно, какие приложения будут поддерживать эту функцию, но полные подробности станут известны уже в четверг с официальной презентацией.