Таинственный объект 3I/ATLAS приняли за "создателя миров"

Межзвездный странник 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года, продолжает приковывать внимание астрономов. Он стал всего третьим известным объектом, залетевшим в Солнечную систему из глубин космоса, после знаменитого Оумуамуа и кометы Борисова. Но теперь появилась теория, которая может изменить наше представление о таких пришельцах.

© NASA/ESA/David Jewitt (UCLA)/ Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

Профессор Сюзанна Пфальцнер из Исследовательского центра в Юлихе представила на совместной конференции EPSC и DPS гипотезу, согласно которой подобные межзвездные тела могут служить "семенами" планетообразования. Традиционно считается, что планеты рождаются в протопланетных дисках путем аккреции - столкновения и слипания пылинок и камней. Но есть проблема: при равных размерах такие тела скорее отскакивают друг от друга, чем соединяются.

Новая модель предполагает, что крупные межзвездные объекты могут быть захвачены дисками молодых звезд. Обладая собственной массой, они способны притягивать мелкие частицы, которые прилипают к ним и постепенно образуют все более крупное тело. Таким образом, космический "гость" превращается в ядро будущей планеты.

Ученые проследили путь 3I/ATLAS на 10 миллионов лет назад

Пфальцнер утверждает, что один протопланетный диск может захватывать миллионы таких странников. Это открывает возможность того, что некоторые планеты, включая экзопланеты вокруг массивных звезд, могли начать свое существование с прилета одного-единственного межзвездного объекта.