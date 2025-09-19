На Луне обнаружили новые оползни

Последние наблюдения показывают, что наш ближайший небесный сосед — вовсе не безмолвная пустыня. Поверхность и даже недра Луны продолжают «жить». К такому выводу пришла группа исследователей под руководством Сяо Чжиюна из Школы атмосферных наук Университета Сунь Ятсена (Гуанчжоу, Китай).

Их работа, опубликованная в журнале National Science Review, стала заметным шагом вперед в понимании внутренней динамики спутника и напрямую связана с будущей безопасностью лунных миссий.

Что происходит на Луне сейчас?

Ученые выяснили: начиная с 2009 года на Луне появилось множество свежих оползней. Причем причина вовсе не в падении астероидов, как принято думать. Главный «двигатель» этих процессов — лунотрясения, возникающие глубоко внутри спутника. В научной среде такие толчки называют эндогенными.

«Чтобы найти новые оползни, мы сопоставили спутниковые снимки одного и того же участка Луны, сделанные в разные годы, — объясняет профессор Чжан Вумин, соавтор исследования. — Использовали данные с очень высоким разрешением, меньше одного метра на пиксель. Сравнив старые и свежие кадры, мы обнаружили десятки новых оползней».

Для анализа команда выбрала 74 участка как на ближней, так и на обратной стороне Луны. Это в первую очередь крутые склоны молодых кратеров, складчатые гряды и отдельные участки лунных морей, где, возможно, до сих пор проявляется вулканизм. Чтобы исключить ошибки, исследователи строго контролировали условия съемки — например, угол падения солнечного света — и опирались на цифровую модель рельефа.

Что выяснили в результате наблюдений?

В отличие от земных обвалов, лунные оказались миниатюрными. Их длина обычно не превышает километра, ширина — сотни метров, а глубина редко достигает метра. Объем перемещенного материала тоже скромный — меньше 100 тысяч кубометров. Но для планирования будущих посадочных площадок это важное знание: если строить модуль рядом с такими склонами, защита от возможных обвалов потребуется в любом случае.

В чем причина процессов?

Анализ геологии показал, что менее трети новых оползней связаны с ударами метеоритов. В остальных случаях виноваты именно подземные толчки. Более того, оказалось, что они сосредоточены в восточной части Моря Дождей — именно там еще в эпоху миссий «Аполлон» регистрировались неглубокие лунотрясения.

«Эта зона, судя по всему, и сегодня остается сейсмически активной, — отмечает Сяо Чжиюн. — Если мы всерьез думаем о создании долговременной базы на Луне, лучше держаться подальше от таких мест и выбирать более спокойные регионы».

Раньше выявить активные подземные зоны на Луне напрямую было практически невозможно. Новое исследование предлагает обходной путь, в котором распределение оползней можно использовать как своеобразный «компас», указывающий, где именно стоит ставить сейсмометры и как дальше изучать внутреннюю структуру Луны.

Почему это важно

Таким образом, работа китайских специалистов не просто добавила новые штрихи к портрету Луны. Она напрямую связана с будущим освоением спутника и может подсказать, где строить первые базы, а от каких участков лучше держаться подальше.