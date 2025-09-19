Жители Москвы могут остаться без затмения Венеры

Затмение Венеры в пятницу днем, скорее всего, не получится увидеть из-за облаков. Об этом сообщила ТАСС астроном, глава отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

© NASA

Она рассказала, что покрытие Венеры Луной можно будет увидеть на светлом небе в европейской части России.

«Самое интересное будет наблюдаться в бинокль или телескоп в моменты, когда Венера скрывается и появляется из-за диска Луны — это около 15:18 и 16:13 по московскому времени», — отметила астроном.

Она добавила, что смотреть нужно в сторону западного горизонта. Однако в столице прогнозируют пасмурную погоду, из-за этого затмение увидеть не получится. Если облаков не будет, начинать наблюдение лучше около 15:00.

