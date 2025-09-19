В Минцифры рассказали, как будет работать «белый список» сайтов

Перечень сайтов, которые будут работать в России при отключении интернета, будет обновляться еженедельно.

Об этом заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах Kazan Digital Week, передает РИА Новости.

«Белые списки» будут дальше еженедельно актуализироваться», — сказал он.

Кроме того, министр подчеркнул, что перечень составляется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России.

5 сентября Минцифры РФ опубликовало список интернет-сервисов, которые будут работать даже во время отключения интернета. В него вошли «Госуслуги», национальный мессенджер Max, некоторые соцсети, торговые площадки и сайты ряда банков. В ведомстве уверены, что мера позволит уменьшить неудобства для граждан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

10 сентября в ведомстве уточнили, что перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список платформ, доступных в периоды ограничений работы мобильного интернета, еще формируется. Отмечалось, что в обновленный список также будут включены СМИ, банки, аптеки.