«Мамонт» атакует Россию: стало известно об эпидемии троянов

В России началась эпидемия троянов. Как сообщает «Абзац» со ссылкой на специалистов «Лаборатории Касперского», с повышенным риском нарваться на зловредный софт столкнулись владельцы смартфонов на базе Android.

По данным экспертов, главной цифровой угрозой стал вирус «Мамонт». Он заразил почти миллион устройств за первые восемь месяцев 2025 года. Вредоносное программное обеспечение проникает на устройство через фишинговые ссылки. Оно запрашивает права на чтение СМС и уведомлений, в том числе банковских — благодаря этому мошенники могут воровать средства своих жертв.

Однако защититься от заражения телефона можно: достаточно внимательно смотреть на расширение скачиваемых файлов. У безвредных картинок оно может быть .jpg, .jpeg или .png, а у программы — только .apk.