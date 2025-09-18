«Лесной бар» для шимпанзе показал, откуда у человека тяга к алкоголю

Шимпанзе, похоже, давно нашли свой «лесной бар» — и заходят туда ежедневно. Свежие данные, собранные биологами Калифорнийского университета в Беркли и опубликованные в журнале Science Advances, показывают: алкоголь в рационе этих приматов — вовсе не случайность, а регулярная часть их питания.

Исследователи впервые измерили, сколько этанола содержится в плодах, которые шимпанзе едят в дикой природе. И результат оказался неожиданным.

«На всех исследованных территориях самцы и самки шимпанзе потребляют примерно 14 граммов чистого этанола в день, что соответствует стандартному американскому напитку. Если учесть массу тела животных — около 40 килограммов, это эквивалент почти двух "человеческих порций"», — объясняет Алексей Маро, один из авторов работы.

Чтобы понять, откуда берется «алкогольный след», команда собирала свежие, еще не поврежденные фрукты в двух ключевых местах: в лесах Нгого (Уганда) и в национальном парке Таï (Кот-д’Ивуар). Проверка образцов проводилась с помощью алкотестера, портативного газового хроматографа и химических анализов.

Оказалось, что любимые плоды шимпанзе — инжир (Ficus musuco) и крупные сливовидные фрукты Parinari excelsa — содержат в среднем около 0,26% алкоголя по весу. Звучит немного, но если учесть, что обезьяны съедают до 4,5 килограмма фруктов в день, «доза» набегает немалая.

«Шимпанзе поедают от 5 до 10% своей массы тела ежедневно в виде спелых фруктов. Даже низкая концентрация этанола в такой массе дает впечатляющий результат», — отмечает Роберт Дадли, профессор биологии и соавтор исследования.

При этом обезьяны не демонстрируют привычных для людей признаков опьянения. Чтобы их «развезло», им пришлось бы съесть столько фруктов, что живот не выдержал бы.

Этот феномен хорошо вписывается в так называемую «гипотезу пьяной обезьяны». Ученые отмечают, что тяга человека к алкоголю могла быть унаследована от предков-приматов, для которых забродившие плоды были обычным источником калорий.

«Шимпанзе потребляют сопоставимые дозы этанола с тем, что мы получили бы, если бы ежедневно ели ферментированные продукты. Человеческое влечение к алкоголю, скорее всего, связано с этим общим пищевым прошлым», — добавляет Маро.

Любопытно, что наблюдения и в других уголках планеты подтверждают эту линию. Например, в 2016 году выяснилось: ай-ай и тонкие лори в неволе неизменно выбирают нектар с самым высоким содержанием спирта. Птицы тоже не прочь закусить подбродившими ягодами. Есть теория, что животные ориентируются на запах этанола как на «подсказку»: где запах сильнее, там и сахара больше, а значит — больше энергии.

Ученые подчеркивают, что речь идет не о «веселых пьянках», а о низком, но хроническом уровне воздействия алкоголя. Он, возможно, играет роль в пищевом поведении и даже в социальной динамике животных.

Сейчас исследователи делают следующий шаг: они собирают образцы мочи шимпанзе, чтобы проверить наличие метаболитов алкоголя напрямую. Если получится доказать, что обезьяны сознательно тянутся именно к забродившим плодам, это станет серьезным аргументом в пользу гипотезы «пьяной обезьяны» и приблизит нас к пониманию того, откуда у людей взялась страсть к бокалу вина или кружке пива.