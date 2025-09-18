Банды косаток топят корабли: ученый раскрыл истинную причину такого поведения

Косатки переворачивают суда, но это не проявление агрессии или попытка навредить. Они просто играют, заявил Daily Mail президент Организации по сохранению, информации и исследованиям китообразных (CIRCE) в Испании Рено де Стефанис.

По словам Стефаниса, то, что документируется в Гибралтарском проливе, Кадисском заливе и Португалии, – «это игровое поведение, развившееся у небольшой субпопуляции косаток». Они сосредотачиваются на руле яхты, потому что он динамично движется и вибрирует, подчеркнул президент организации.

Стефанис заявил, что животным нравится наблюдать за рулем судна, а затем прыгать на него. По его словам, косаток интересует кинетическая энергия – они взаимодействуют с движущимися объектами.

Ученые настоятельно рекомендуют избегать мест обитания косаток и немедленно удаляться, если они замечены поблизости от судна. Косатки, будучи хищниками, могут спутать человека с тюленем или крупной рыбой. Напомним, в Португалии участились атаки со стороны косаток на яхты и парусники. Только за этот год животные перевернули 70 лодок.