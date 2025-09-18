soundcore P41i: наушники с кейсом‑пауэрбанком и зарядкой для смартфона

Аудиобренд soundcore от компании Anker Innovations представил новые TWS-наушники P41i. Главной особенностью модели стал зарядный кейс с аккумулятором на 3000 мАч, который способен работать как портативный источник питания для смартфона. Устройство поддерживает отдачу мощности до 10 Вт и позволяет подзарядить, например, iPhone 16 Pro до 40% или Samsung S24 до 45%.

© Ferra.ru

Автономность модели стала рекордной для сегмента. Сами наушники обеспечивают до 12 часов непрерывного воспроизведения музыки, а вместе с кейсом общее время работы достигает 192 часов. Быстрая зарядка за 10 минут даёт до пяти часов прослушивания. Дополнительно в кейсе предусмотрена выдвижная подставка для смартфона, которая автоматически убирается при закрытии.

За качество звучания отвечают 11-миллиметровые драйверы и технология BassUp™, усиливающая низкие частоты. Система активного шумоподавления адаптируется к окружению и позволяет выбрать один из пяти уровней и трёх режимов. Для звонков используются шесть микрофонов, работающих вместе с алгоритмами искусственного интеллекта для улучшения передачи голоса.

© soundcore

Наушники оснащены Bluetooth 5.3 для стабильного соединения и защищены от влаги по стандарту IPX5. Устройства доступны к продаже в сети DNS. Цена составит 6 799 рублей за версию с USB Type-C и 6 999 рублей за модель с Lightning. На выбор предлагаются два цвета — чёрный и белый.