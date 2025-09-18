От Google Reader до Picasa: самые популярные закрытые приложения Google

Google никогда не боялась экспериментировать: компания запустила немало различных сервисов, от социальных сетей до мессенджеров, музыкальных платформ и игровых подписок. Но корпорация также печально известна своей привычкой закрывать собственные проекты — не важно, успешные или нет. Портал makeuseof.com рассказал о самых примечательных из них.

© Steam

Google Reader

Google Reader появился в 2005-м в качестве RSS-агрегатора, который собирал все нужные пользователю сайты и блоги в единую новостную ленту. Для тех, кто уставал от алгоритмических таймлайнов и постоянных рекомендаций, это было более спокойным, осмысленным способом веб-серфинга. Но уже в 2013-м Google закрыла приложение, сославшись на низкое число пользователей — и многие остро ощутили эту утрату. Нишу Reader тут же постарались занять аналоги от сторонних разработчиков, но они были не такими быстрыми, простыми и грамотно интегрированными в экосистему Google.

Play Music

На сегодняшний день рынок стриминга музыки находится под контролем Spotify, Apple Music и YouTube Music. Но им всем предшествовал Google Play Music, запущенный в 2011-м: сервис по подписке и личная музыкальная библиотека в одном флаконе. Платформа позволяла загрузить в облако до 50 000 треков и получать доступ к ним где угодно, в дополнение к миллионам лицензированных треков из каталога сервиса.

YouTube Music поглотил Play Music в 2020-м, и большая часть инфраструктуры оригинального приложения сохранилась. Оно по-прежнему позволяет загружать собственные треки и проигрывать локальные файлы, но опыт не ощущается тем же. Во времена Play Music личная библиотека музыки пользователя была центральным элементом платформы, а теперь она — не более чем дополнительная функция.

Google Inbox

В 2014-м Google представила Inbox by Gmail: экспериментальный почтовый клиент, призванный переосмыслить, как мы взаимодействуем с почтовыми ящиками. Вместо того, чтобы отображать все письма одним длинным потоком, Inbox группировал их по тематическим веткам, будь то покупки, обновления, путешествия и т.д. Приложение также подчеркивало ключевые части содержания писем, вроде номера рейса или подробностей о событии, и предлагало полезные инструменты — например, напоминалки.

Google закрыла Inbox в 2019 году. По словам компании, это решение приняли в связи с тем, что многие популярные инновации приложение и так вошли в состав основного клиента Gmail. Там теперь тоже есть напоминалки, умные уведомления и многое другое — но этих идей не было бы без Inbox.

Picasa

До расцвета Google Photos одним из самых популярных менеджеров фото был Picasa — редактор, приобретенный Google в 2004-м. Он позволял организовывать фото в режиме оффлайн, проводить легкую ретушь и делиться изображениями через онлайн-альбомы. Но в 2016-м Google закрыла настольную версию Picasa, а затем прикрыла и веб-клиент Picasa Web Albums, чтобы сосредоточиться на Google Photos.

Google+

Социальная сеть, так и не нашедшая свою аудиторию. У Google+ был ряд уникальных фишек: Circles для обмена контентом со специфическими группами, Hangouts для видеозвонков, Sparks — для контента по интересам. Но, несмотря на амбиции проекта, платформа не поддерживала вовлечение аудитории в долгосрочной перспективе. Хотя некоторые сообщества, построенные вокруг фотографии, технологий и других интересов, процветали на Google+, они не смогли вывести социальную сеть в статус настоящей альтернативы мейнстримным платформам.

К тому же, трудности с безопасностью принесли новые проблемы. В конце 20018-го Google раскрыла, что в API Google+ был баг, который сделал уязвимыми личные профили десятков миллионов пользователей. Инцидент лишь ускорил неизбежное закрытие проекта.