В мессенджере Max появилась двухфакторная аутентификация

В национальном мессенджере Max теперь появилась возможность использовать двухфакторную аутентификацию, сообщает РИА Новости.

Цифровая платформа повышает уровень защиты пользователей, внедряя двухэтапную проверку подлинности. Такая система верификации существенно укрепляет безопасность учетных записей и снижает вероятность несанкционированного доступа.

Для активации двухфакторной аутентификации нужно установить последнюю версию приложения, затем зайти в раздел «Приватность» в настройках профиля и добавить пароль, который должен включать цифры и как минимум одну букву.

Пользователь имеет возможность создать подсказку для облегчения запоминания пароля, а также указать адрес электронной почты для восстановления доступа в случае его утраты.