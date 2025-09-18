Ученых удивил подход ChatGPT к решению 2400-летней задачи Платона

Исследователи из Кембриджского университета представили ChatGPT-4 перед задачей, придуманной Платоном более двух тысяч лет назад — знаменитым «удвоением квадрата».

Этот урок, впервые описанный около 385 г. до н. э., считается классикой в преподавании геометрии и логики, где важно не просто найти ответ, а понять процесс мышления. Результаты опубликованы в International Journal of Mathematical Education in Science and Technology.

Суть задачи

По легенде, Сократ обучал мальчика, который изначально полагал: если удвоить длину стороны квадрата, площадь автоматически удвоится. Естественно, это было неверно. Сократ задавал наводящие вопросы, пока мальчик не понял, что новый квадрат должен иметь сторону, равную диагонали исходного квадрата, чтобы площадь действительно увеличилась вдвое.

Современные исследователи, доктор Надав Марко и профессор Андреас Стилианидес, предложили эту же задачу ChatGPT-4. Они наблюдали за «учеником», который импровизировал решения, допускал ошибки и экспериментировал с разными подходами, прежде чем приблизиться к классическому геометрическому ответу.

«Когда сталкиваешься с новой проблемой, часто пробуешь что-то наугад, опираясь на предыдущий опыт. ChatGPT, похоже, действовал аналогично», — отмечает Марко. «Он предлагал гипотезы, строил собственные пути решения, как настоящий ученик».

Алгебра против геометрии

Интересно, что вместо того, чтобы сразу воспроизвести известное геометрическое решение Сократа, чат-бот изначально выбрал алгебраический подход — метод, неизвестный во времена Платона. Он сопротивлялся попыткам направить его к классической геометрии, лишь после явного «разочарования» исследователей предложив альтернативный вариант через диагональ квадрата.

Аналогичные эксперименты с другими фигурами — прямоугольником и треугольником — показали, что ChatGPT снова склонен выбирать алгебраические решения. При этом в случае прямоугольника он ошибочно заявил, что геометрическое решение невозможно, хотя на самом деле оно существует. Исследователи предполагают, что это была импровизированная догадка, основанная на предыдущем обсуждении квадрата. После дополнительных подсказок чат-бот смог дать верный геометрический ответ для треугольника.

Что это значит для ИИ и обучения

Команда пришла к выводу, что поведение ChatGPT сочетает элементы извлечения знаний и рассуждений «на лету». Оно похоже на концепцию «зоны ближайшего развития» (ЗБР) в педагогике: пространство между тем, что учащийся уже знает, и тем, чему он может научиться с поддержкой.

Исследователи подчеркивают, что студенты могут использовать ИИ как инструмент совместного решения задач, а не просто источник готового ответа. Фразы вроде «Давайте разберем это вместе» помогают развивать критическое мышление и навыки анализа.

«ChatGPT не просто повторяет информацию; он демонстрирует поведение, похожее на ученика, который пробует, ошибается и корректирует свои действия», — говорит Стилианидес.

По словам ученых, современные ИИ могут стать не просто «поставщиками ответов», а партнерами в обучении. Они могут стимулировать творческое мышление, но при этом требуют грамотного использования: неправильные подсказки или поверхностные вопросы приводят к ошибкам, которые выглядят как «человеческие».