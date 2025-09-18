На аукцион выставили один из первых компьютеров Apple

На аукционе RR Auction появился редчайший и полностью функциональный компьютер Apple-1, помещенный в оригинальный деревянный корпус Byte Shop. Этот экземпляр считается одним из всего лишь девяти сохранившихся образцов, заключенных в оригинальный деревянный футляр. Торги по лоту №7083 завершатся в субботу, 20 сентября 2025 года. Об этом сообщает издание Tom's Hardware (TH).

© Газета.Ru

Предварительная оценка компьютера 1976 года в деревянном корпусе составляет $300 000 (примерно 25 млн руб. по курсу на 18 сентября 2025 года, – «Газета.Ru»). Во всяком случае, такую цену объявил владелец лота. При этом на момент публикации новости, в ходе торгов лот уже достиг отметки $158 743 (почти 13,2 млн руб.).

Как было отмечено, этот Apple-1 полностью функционален и, согласно описанию лота, поставляется со всеми компонентами и аксессуарами, необходимыми для работы. Помимо самого компьютера, находящегося в хорошем рабочем состоянии, в комплект входят кассетный интерфейс, клавиатура, монитор и программное обеспечение. Все эти элементы являются оригинальными и соответствуют эпохе.

Привлекательность этого редкого компьютера значительно возрастает благодаря его владельцу — Джун Блоджетт Мур, первой женщине-выпускнице юридического факультета Стэнфордского университета, пишет Tom's Hardware.

Состояние компьютера аукционный дом оценил в 8,0 из 10. Учитывая возраст артефакта, имеются некоторые нюансы, повлиявшие на оценку. Например, RR Auctions указывает на трещину на части корпуса и отсутствующий участок задней панели, который был удален для доступа к кабелям.